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أخبار محلية > “رئيس أرامكو” يتصدر قائمة أقوى 40 تنفيذياً في مجال الكيماويات على العالم
22/12/2019   10:59 م

“رئيس أرامكو” يتصدر قائمة أقوى 40 تنفيذياً في مجال الكيماويات على العالم

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تصدّر رئيس شركة “أرامكو” وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر قائمة أقوى 40 شخصية تنفيذية في مجال الكيميائيات عالميا لعام 2019م، وفق تصنيف مجلة “آي سي آي إس كيميكال بيزنس” المتخصصة في الطاقة والبتروكيميائيات.

وجاء اختيار الناصر في الصدارة لتأثيره الإيجابي في أداء الشركة، والذي انعكس على قطاع الطاقة العالمي، حيث اتخذت الشركة مسارات تقنية متقدمة لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات، ما أسهم في تعزيز الانضباط الرأسمالي وتقليل النفقات التشغيلية.

وتفوّق الناصر في التصنيف على كثير من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة والبتروكيميائيات العالمية، فيما جاء نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، يوسف البنيان، في المرتبة الثامنة والعشرين. وفق “أخبار 24”.

“رئيس أرامكو” يتصدر قائمة أقوى 40 تنفيذياً في مجال الكيماويات على العالم

أخبار محلية
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