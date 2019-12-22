تستضيف الرياض من 23 إلى 25 يناير المقبل مسابقة “آرتاثون” التي تجمع الفنانين وخبراء الذكاء الاصطناعي، لإنتاج أعمال فنية مميزة عن طريق الذكاء الاصطناعي وكل ما يرتبط به من أساليب وأدوات متقدمة.
وتشهد مسابقة الآرتاثون، التي تُعد إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المزمع عقدها في الرياض في 30 و31 من شهر مارس 2020، مشاركة أكثر من 300 شخص، يُختار منهم 20 فريقاً يخضعون لبرنامج تدريبي مكثف بدعم من خبراء دوليين.
ويشمل التدريب، الذي يمتد من 26 يناير إلى 30 مارس، أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لابتكار أعمال فنية يُختار 10 منها لتظهر في معرض فني خاص ضمن فعاليات القمة في مارس المقبل، وتحصل على جوائز بأكثر من نصف مليون ريال.
وأوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبدالله الغامدي، أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم اليوم للرسم وتأليف الموسيقى والقصائد شعرية، وتهدف المسابقة لتعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي جديد لتطوير الفن القائم على الذكاء الاصطناعي.
ويمكن للمهتمين من جميع الجنسيات التسجيل في مسابقة “آرتاثون” عبر الــرابــط .
وفق “أخبار 24”.