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أخبار محلية > بالفيديو.. المقيم السوداني يروي ملابسات هجوم النمر عليه بحديقة الحيوان بالرياض
22/12/2019   10:56 م

بالفيديو.. المقيم السوداني يروي ملابسات هجوم النمر عليه بحديقة الحيوان بالرياض

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تحدث المقيم السوداني الذي تعرض لهجوم من نمر في حديقة الحيوان بالملز بالرياض عن تفاصيل ما جرى له قبل نجاته من بين أنياب النمر.

وقال أبو عبدالله إنه كان يزور حديقة الحيوان أمس، وفجأة سقط دون أن يشعر بنفسه، ليجد نفسه أمام النمر، ولم يتم تخليصه من بين أنيابه إلا بعد أن أطلق الحراس طلقات مخدرة على النمر.

وأضاف، خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا”، أنه كان في وعيه وكان يشعر بمخالب النمر تنغرس فيه وبثقل جسده، مشيراً إلى أن محاولة افتراس النمر له استغرقت حوالي خمس دقائق، ونتجت عنها إصابات في الكتفين واليدين.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. المقيم السوداني يروي ملابسات هجوم النمر عليه بحديقة الحيوان بالرياض

أخبار محلية
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