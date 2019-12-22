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أخبار محلية > “طقس الإثنين”: سحب رعدية ممطرة وضباب على بعض المناطق
22/12/2019   10:56 م

“طقس الإثنين”: سحب رعدية ممطرة وضباب على بعض المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لحالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين 26-4-1441هـ، أن تتأثر مناطق في المملكة برياح مثيرة للأتربة، وتتعرض أخرى لسحب رعدية ممطرة.

كما توقعت أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على كل من الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة، في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

ويُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، فيما تسجَّل أعلى درجة حرارة في القنفذة، بـ35 درجة مئوية، وأدناها في القريات، بدرجة مئوية واحدة. وفق “أخبار 24”.

“طقس الإثنين”: سحب رعدية ممطرة وضباب على بعض المناطق

أخبار محلية
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