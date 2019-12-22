أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن إطلاق خدمة التسجيل الاختياري للبرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي، والتصميمات المعمارية، وذلك للراغبين، بهدف تسجيل المصنفات وتوثيقها، وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية لها.
وتسعى الهيئة إلى ترسيخ مناخ آمن وبيئة مشجعة للمبدعين في المجالات كافة التي تعنى الهيئة بحماية الحقوق فيها، عقب إقرار لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وفق اختصاصها.
ومن أهم شروط التسجيل ألا يخالف المصنف أو محتوياته أحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة، وألا يكون ضمن المصنفات المستثناة من الحماية مما ورد في المادة 4 من نظام حماية حقوق المؤلف، وأن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عملًا تحضيريًا.
وعلى الراغبين تقديم طلبات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية Saip.gov.sa، واختيار نافذة الخدمات ثم أيقونة حق المؤلف، واستكمال الخطوات وسداد الرسوم لاستكمال إجراءات التسجيل والفحص.
وفق “أخبار 24”.