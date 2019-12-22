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أخبار محلية > بالفيديو.. شاحنة تتحرك بسرعة للخلف دون سائق في سلي الرياض
22/12/2019   10:55 م

بالفيديو.. شاحنة تتحرك بسرعة للخلف دون سائق في سلي الرياض

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أظهر مقطع فيديو متداول شاحنة تتحرك في اتجاه دائري وبسرعة عالية، بدون سائق، فيما كان هناك عدد من الأشخاص ظهرت أصواتهم في الفيديو يحذّرون منها.

وكانت السيارة تتحرك للخلف فيما انفصلت كابينة السائق وتدلّت للأمام، إلا أنها ظلت مثبتة ولم تسقط.

وعمل المتواجدون بالمكان، الذي قالوا إن الحادثة وقعت في حي السلي بالرياض، على وضع بعض العراقيل في طريقها أثناء الدوران، حتى توقفت دون إصابة أي من المتواجدين.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. شاحنة تتحرك بسرعة للخلف دون سائق في سلي الرياض

أخبار محلية
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