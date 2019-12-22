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أخبار محلية > بيان من أمانة الرياض حول “هجوم نمر على زائر” في حديقة الحيوان.. والشاب يكشف دافعه
22/12/2019   5:51 م

بيان من أمانة الرياض حول “هجوم نمر على زائر” في حديقة الحيوان.. والشاب يكشف دافعه

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أصدرت أمانة منطقة الرياض بياناً حول واقعة هجوم نمر على شاب سوداني الجنسية بحديقة الحيوان في حي الملز أمس السبت، فيما كشف الشاب دافعه وراء إلقاء نفسه في حظيرة النمور.

وأوضحت الأمانة أن الحادثة وقعت عند تمام الساعة 10:30 من صباح أمس، وبينما كان موظفو الحراسات الأمنية يؤدون مهام عملهم في تغطية الأسوار الخاصة بحظيرة “النمر البنغالي”، ألقى أحد الزوار بنفسه إلى داخل الحظيرة مستخدمًا حبلاً أحضره معه مسبقاً، ونزل به إلى الأسفل بعد أن تجاوز حاجز المشاهد، فتمت مهاجمته من قِبل أنثى النمر.

وأضافت أن إدارة الحديقة تبلغت بالأمر، فتدخل فريق العمل بالحديقة، وذلك بإطلاق طلقتين مخدرتين على النمر، وتم تخديره وإخراج الزائر “محمد عبدالمحسن” (24 عاماً)، سوداني الجنسية، بعد تعرضه لجروح في مواقع متفرقة من جسده. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للشاب، ومن ثم نُقل إلى مدينة الملك سعود الطبية لتلقي العلاج، كاشفةً عن أنه زعم أن دافعه وراء ذلك هو هوايته المتمثلة في تدريب الحيوانات المفترسة.

بيان من أمانة الرياض حول “هجوم نمر على زائر” في حديقة الحيوان.. والشاب يكشف دافعه

أخبار محلية
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