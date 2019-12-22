“الكهرباء”: العدادات الذكية ستوفر في النفقات التشغيلية.. ولا تكلفة إضافية على المشتركين

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد السديري، إن مشروع العدادات الذكية سيوفر في النفقات التشغيلية للشركة.
وأوضح السديري، في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي عربية”، أنه سيتم تمويل المشروع من خلال الموارد الذاتية للشركة والاقتراض التجاري.
وأكّد أنه لن تكون هناك تكلفة إضافية على المشتركين أو منح أو قروض من الدولة، لأن المشروع اقتصادي سيمول نفسه بنفسه.
وأبان أن أهمية مشروع العدادات الذكية تكمن في أنه يُعتبر مشروعا وطنيا يحقق إرادة الحكومة والمشتركين، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على مشاريع لإنتاج الطاقة وتعزيز موثوقية شبكات التوزيع للحد من الانقطاعات في الكهرباء. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء وقعت الخميس الماضي عقود مشروع توريد وتركيب العدادات الذكية وملحقاتها، الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في السعودية بقيمة 9.56 مليار ريال.