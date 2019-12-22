أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني إطلاق المنصة الإلكترونية لخدمات العملاء (سَمَّ)، لتأهيل شركات التأمين واعتماد مقدمي الخدمة إلكترونياً.
وقال المجلس إن الخدمة تهدف إلى الارتقاء بجودة خدمات التأمين الصحي، وتوفير الجهد والوقت في الحصول على خدمات المجلس، وتسريع إنجاز الخدمات بما يوفر الجهد والوقت على المستفيدين.
وأوضح أن المنصة تقدم خدمات اعتماد وتجديد اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وتتيح تقديم طلبات تأهيل شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات وتجديدها، وتقديم الشكاوى وطرح الاستفسارات، والاطلاع ومتابعة الشكاوى على شركات التأمين ومقدمي الرعاية.
وفق “أخبار 24”.