بعد تداول مقاطع لأصوات مخيفة في مصر والسعودية.. “البيئة المصرية” تنفي نسبتها للحوت الأزرق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والمملكة، مقاطع لمناظر من السواحل المصرية والسعودية مرفقة بأصوات غريبة، نسبوها إلى حيتان زرقاء ضلت طريقها أثناء رحلة هجرتها، فيما نفت الحكومة المصرية صحة تلك الأنباء.
وأظهرت المقاطع التي صورها وتداولها المواطنون من البلدين على نطاق واسع، جانبا من بعض الشواطئ خاصة شواطئ مرسى مطروح بمصر ترافقها أصوات غريبة ومخيفة، ورجح مصورو المقاطع أن تكون لحيتان زرقاء، محذرين من كارثة طبيعية بسبب انتقالها من المحيطات إلى البحار.
من جانبها، نفت وزارة البيئة المصرية، صحة تلك الأنباء، مبينةً أنه تم فحص تلك المقاطع بعناية فضلا عن الاستماع لشهادات المواطنين في المنطقة، وتبين أنها مزيفة حيث تم تركيب الصوت على مقاطع الفيديو. وفق “أخبار 24”.
وشددت على أن الأصوات المصاحبة للمقاطع لا تطابق الأصوات التي تصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء، والتي تتميز بانخفاض ترددها إلى مستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها وتكبيرها.