نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بعد تداول مقاطع لأصوات مخيفة في مصر والسعودية.. “البيئة المصرية” تنفي نسبتها للحوت الأزرق
22/12/2019   5:48 م

بعد تداول مقاطع لأصوات مخيفة في مصر والسعودية.. “البيئة المصرية” تنفي نسبتها للحوت الأزرق

+ = -
1392

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والمملكة، مقاطع لمناظر من السواحل المصرية والسعودية مرفقة بأصوات غريبة، نسبوها إلى حيتان زرقاء ضلت طريقها أثناء رحلة هجرتها، فيما نفت الحكومة المصرية صحة تلك الأنباء.

وأظهرت المقاطع التي صورها وتداولها المواطنون من البلدين على نطاق واسع، جانبا من بعض الشواطئ خاصة شواطئ مرسى مطروح بمصر ترافقها أصوات غريبة ومخيفة، ورجح مصورو المقاطع أن تكون لحيتان زرقاء، محذرين من كارثة طبيعية بسبب انتقالها من المحيطات إلى البحار.

من جانبها، نفت وزارة البيئة المصرية، صحة تلك الأنباء، مبينةً أنه تم فحص تلك المقاطع بعناية فضلا عن الاستماع لشهادات المواطنين في المنطقة، وتبين أنها مزيفة حيث تم تركيب الصوت على مقاطع الفيديو. وفق “أخبار 24”.

وشددت على أن الأصوات المصاحبة للمقاطع لا تطابق الأصوات التي تصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء، والتي تتميز بانخفاض ترددها إلى مستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها وتكبيرها.

بعد تداول مقاطع لأصوات مخيفة في مصر والسعودية.. “البيئة المصرية” تنفي نسبتها للحوت الأزرق

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885079831.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.