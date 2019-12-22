المريسل: الهلال يخسر حينما أتوقف عن دعمه.. ومشاركته بمونديال الأندية غير موفقة

يرى الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، أن مشاركة فريق الهلال في كأس العالم للأندية بقطر لم تكن موفقة من حيث النتائج والترتيب.
وقال المريسل، عبر صفحته الشخصية على “تويتر”، تعليقا على هزيمة الهلال أمام مونتيري المكسيكي وخسارته للمركز الثالث بالبطولة، إنها خسارة مؤلمة للكرة السعودية في ظل الدعم الكبير الذي حصل عليه الفريق، خاصة أنه خسر أمام فريق يلعب بالرديف، وليس لديهم أي لاعب معروف.
وغرد قائلا: “الهلال يخسر أمام مونتيري المكسيكي الذي يلعب بفريق ثاني تماماً، واللي يسجل هدف الفوز له حارس، سيناريو نسخ ولصق من السوبر الآسيوي حينما حضر سامسونج الكوري للرياض بفريق رديف وأشرك الحارس كمهاجم وفاز، التاريخ لن ينساها أبداً”. وفق “الإقتصادية”.
وأضاف: “أي مباراة أدعم الهلال فيها إعلامياً يفوز، وحين يتوقف دعمي الإعلامي يخسر حتى على المستوى العالمي التاريخ يدون ذلك شاء من شاء وأبى من أبى”.