الأهلي يتعهد باستخراج الرخصة

كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، عن أن أحمد بامعوضة المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي الأهلي، وقع تعهدًا خطيًّا قبل لقاء فريقهم الأول لكرة القدم الأخير أمام ضمك، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يتضمن إلزامهم باستخراج رخصة مزاولة مهنة التدريب في السعودية للسويسري كريستيان جروس مدرب الفريق.
وأوضحت المصادر نفسها، أن الرخصة تشترطها اللجنة الفنية في اتحاد القدم على كل مدرب يعمل في السعودية، حيث لم تستخرجها إدارة الأهلي الفترة الماضية لجروس، الأمر الذي جعله سببًا آخر في تأخر الأهلي في تسليم تشكيلته قبل انطلاق المباراة، إضافة إلى التأكد من سلامة سعيد المولد لاعب الفريق. وأضافت المصادر، أن إدارة الفريق الأول شرعت في إجراءات استخراج رخصة مزاولة المهنة لمدرب الفريق.