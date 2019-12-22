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اخبار رياضية > 1.1 مليار يورو في «محيط الرعب»
22/12/2019   1:48 م

1.1 مليار يورو في «محيط الرعب»

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تبلغ القيمة السوقية ليوفنتوس ولاتسيو طرفي كأس السوبر الإيطالي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب” 1.153.8 مليار يورو، حيث يعد حامل الرقم القياسي في تحقيق لقب السوبر الإيطالي عاشر أغلى نادٍ في العالم لعام 2019.

وتبلغ القيمة السوقية ليوفنتوس 820 مليون يورو وهو أغلى الأندية الإيطالية وفقا لـ”ترانسفير ماركت” الألماني العالمي، فيما تبلغ القيمة السوقية للاتسيو 333.8 مليون يورو وهو النادي السادس في قائمة أغلى أندية إيطاليا السوقية.

كما يضم الناديان أربعة من أغلى 100 قيمة سوقية للاعب في العالم، وهم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (أفضل لاعب في العالم خمس مرات)، الأرجنتيني باولو ديبالا، البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي ماتيس دي ليخت لاعبي اليوفي، إضافة للصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش. وفق “الإقتصادية”.

1.1 مليار يورو في «محيط الرعب»

اخبار رياضية
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