تين كات يغربل دفاع الاتحاد.. والإدارة تسابق الزمن لحسم الصفقات

تسابق الإدارة الاتحادية الزمن من أجل الترتيب للصفقات الشتوية التي تنوي تدعيم الفريق الأول بها حيث تقوم الإدارة بعرض عدد من اللاعبين من أجل اختيار العناصر التي تخدم الفريق في الفترة المقبلة سواء محلية أو أجنبية.
من جهة أخرى استأنف الفريق تدريباته أمس بعد الراحة التي منحها المدرب عقب لقاء الفيحاء، ووضح من خلال تدريبات الأمس نية المدير الفني للفريق تين كات غربلة الدفاع حيث يسعى لتصحيح الأخطاء الفادحة التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الفيحاء، وكذلك يسعى لتدعيم خط الهجوم بلاعبين أكثر حيوية بعد البرود الذي ظهر عليه المهاجمون في المباراة السابقة. وفق “المدينة”.