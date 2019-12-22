طاقم أجنبي يضبط «كأس السوبر» بين النصر والتعاون

كشفت مصادر «دنيا الرياضة» أن مواجهة بطولة السوبر السعودي والتي سيلتقي فيها النصر بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين والمقرر لها الرابع من شهر يناير المقبل على إستاد الجوهرة في جدة سيقودها طاقم تحكيمي أجنبي مع وجود تقنية الفار، على الرغم من إقرار عودة الحكم المحلي في مباريات الدوري، بيد أن أهمية المباراة وحساسيتها هو ما دعا اتحاد القدم لتكليف طاقم تحكيمي أجنبي.
من جهة أخرى طالب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة البرتغالي فيتوريا لاعبيه بأهمية مواصلة الانتصارات في كل المباريات التي يخوضها الفريق على كافة البطولات التي يشارك فيها، جاء ذلك خلال لقائه أمس باللاعبين بعد معاودة الفريق التدريبات عقب الراحة التي أعقبت مواجهة العدالة الخميس الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مبدياً شكره وتقديره وإعجابه بالروح العالية التي كان عليها الفريق طيلة المباريات الماضية وانضباطيتهم كلاعبين.
هذا وكان اللاعبون الذين شاركوا في مواجهة العداله اكتفوا بتدريبات لياقية خفيفة قبل التوجه للنادي الصحي في مقر النادي، فيما طبّق عدد من التدريبات المتنوعة تكتيكيًا ولياقياً مع باقي اللاعبين، قبل أن يختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب، وحضر التدريب المشرف على الفريق عبدالرحمن الحلافي والذي التقى بالأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.