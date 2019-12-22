“النصر” في طريقه لتجديد عقد “أمرابط” و”فيتوريا”

قالت مصادر إن إدارة نادي النصر بقيادة الدكتور صفوان السويكت، ناقشت مع مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا، تجديد عقود عدد من اللاعبين الأجانب وفي مقدمتهم المغربي نور الدين أمرابط.
وأوضحت المصادر أن الإدارة بحث مع فيتوريا في اجتماع انعقد مؤخراً عدة موضوعات تتصل بحاجة الفريق للاعبين محليين وأجانب، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن الاجتماع ناقش أمر تجديد عقد “فيتوريا” الذي شارف على الانتهاء.
وأبانت المصادر أن فيتوريا أبدى موافقته على المبلغ الذي قدمته له إدارة النصر، وأنه من المتوقع أن يتم خلال اليومين القادمين الإعلان عن تجديد العقد الذي سيمتد إلى موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.
وكان فيتوريا تعاقد مع النصر في منتصف الموسم الماضي، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحالياً يتمركز النصر في صدارة الدوري برصيد 26 نقطة، ويسعى للمحافظة على لقب الدوري.