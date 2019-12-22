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أخبار محلية > مصادر: مقيمون بـ3 دول خليجية دخلوا المملكة بتأشيرة “حضور فعالية”
22/12/2019   1:43 م

مصادر: مقيمون بـ3 دول خليجية دخلوا المملكة بتأشيرة “حضور فعالية”

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كشفت مصادر عن صدور قرار من الجهات المعنية بالسماح للمقيمين النظاميين بثلاث دول خليجية (الكويت والإمارات والبحرين)، بدخول المملكة عبر عدد من المنافذ الحدودية، بتأشيرة مجانية بمسمى “حضور فعالية”.

وأوضحت المصادر، أن الجهات المختصة كانت حددت 3 أيام فقط لمنح التأشيرة المجانية لمقيمي الدول الثلاث، لافتة إلى أن هذه الفترة توافقت مع الإجازة الأسبوعية المنصرمة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت.

ولفتت وفقا لـ”اليوم”، إلى أن الإدارات ذات العلاقة تلقت جميعها تعميما بتنفيذ متطلبات القرار، وعمل كل التسهيلات اللازمة لخدمة السياح العابرين للمملكة.

وبيّنت أن هذا القرار جاء دعما لاختتام فعاليات موسم الرياض وبالتزامن مع مهرجان الموسيقى «MDL Beast»، ووضع تسهيلات تساهم في جذب السياح لحضور هذه الفعاليات.

مصادر: مقيمون بـ3 دول خليجية دخلوا المملكة بتأشيرة “حضور فعالية”

أخبار محلية
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