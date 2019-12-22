قال الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم نظمي النصر إن التدريب والتوظيف في المشروع يركز على أبناء وبنات منطقة تبوك، مؤكداً أنهم أحق بالوظائف في هذا المشروع.
وأضاف النصر في تصريحات صحفية أنه سيتم تدريب وتأهيل نحو 6 آلاف مواطن ومواطنة من أبناء تبوك لتوظيفهم ضمن الفرص المتعددة التي سيوفرها المشروع.
بدوره، ذكر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أحمد الفهيد أن مشروع نيوم إحدى أهم ركائز رؤية 2030، وأن تدريب الكوادر وتأهيلها تأهيلاً نوعياً من الأهداف الرئيسة للرؤية.
وبيّن الفهيد أن تدريب أبناء تبوك لتوظيفهم في مشروع نيوم فرصة ليكونوا جزءاً فعالاً في تحقيق الطموح بالمنطقة.
الجدير بالذكر أن مؤسسة التدريب التقني والمهني ومشروع نيوم وقعا مذكرة تفاهم خاصة لتدريب وتأهيل أبناء منطقة تبوك للحصول على الوظائف المناسبة في المشروع.
وفق “أخبار 24”.