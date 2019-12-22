“رئاسة الحرمين” تشرع في ترقيم أبواب المسجد الحرام بألوان مضاءة

أفادت مصادر بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدأت في ترقيم أبواب الحرم المكي بألوان مضاءة.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”مكة” أن الرئاسة شرعت في تركيب نوعية جديدة للأرقام بتوسعة الملك فهد في باب (79) كتجربة، لافتة إلى أنه سيتم تعميم التجربة بعد نجاحها على جميع الأبواب.
يذكر أن الترقيم الجديد للأبواب يتميز بوضوحه لضيوف الرحمن بعكس الترقيم القديم، إضافةً إلى أنه مكتوب باللغتين العربية والإنجليزية، ويُوضع إلى يمين الباب ويساره، كما صُمم بالألوان ليكون واضحاً ليلا ونهارا، ويتسنى مشاهدته عن بعد.