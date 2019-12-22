وقف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، صباح اليوم (الأحد)، على سير اختبارات منتصف العام، وذلك أثناء زيارته الميدانية لعدد من مدارس منطقة تبوك.
وأوضح آل الشيخ، أنه تابع الاختبارات التحريرية للصفوف من الثالث إلى السادس بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً، معتبراً أنها ستسهم في تجويد نتائج التعلم وإعداد جيل يشارك في بناء وطنه وتقدمه وتحقيق رؤيته الطموحة.
وانطلقت صباح اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1440هـ/ 1441هـ في مختلف مدارس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في كافة مناطق المملكة، حيث يشهد هذا العام عودة الاختبارات التحريرية للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي.
وفق “أخبار 24”.