تمكنت السلطات الأمنية اللبنانية من إحباط عملية تهريب مخدرات بـ”طريقة مبتكرة” إلى المملكة، حيث تم وضع كميات من حبوب الكبتاغون داخل براغي من الحجم الكبير.
وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أن مكتب مكافحة المخدرات المركزي والشرطة القضائية، نجحا بعد عمليات رصد لشبكات التهريب على مدار نحو 3 سنوات، في القبض على أحد الأشخاص من بلدة “مستيتا – جبيل” وبحوزته نحو (17400) حبة كبتاغون مخدرة.
وكشفت عن أن المتهم أقر خلال التحقيقات بقيامه بعمليتي تهريب حبوب مخدرة خلال عام 2016، بالاشتراك مع آخرين، وكان يعمد إلى التواري عن الأنظار، من خلال تبديل مكان إقامته ورقم هاتفه باستمرار، منعاً لتعقبه وتوقيفه، مستخدماً بطاقات هوية مزوّرة وخطوط هاتف مختلفة.
وأشارت إلى أن الموقوف أُودع مع المضبوطات القضاء المختص، لافتة إلى أن العمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
وفق “أخبار 24”.