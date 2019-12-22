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أخبار محلية > محكمة توقف 4 أوامر حبس بحق مواطنة كونها العائل الوحيد لطفل مُعاق
22/12/2019   8:35 ص

محكمة توقف 4 أوامر حبس بحق مواطنة كونها العائل الوحيد لطفل مُعاق

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قررت محكمة بجدة في حكم مُعجل وقف أربعة أوامر حبس صادرة بحق مواطنة في قضية تتعلق بديون مُستحقة عليها لمصلحة بعض المواطنين؛ كونها العائل الوحيد لطفل مُصاب بـ”متلازمة داون”.

واستندت المحكمة في قرارها إلى الفقرة 6 من المادة 84 لنظام التنفيذ التي تنص على عدم سجن المرأة الحامل أو إذا كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، حيث اعتبرت حالة والدة المعاق مشابهة لما ورد في تلك الفقرة.

وتضمن الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف وفقاً لـ”عكاظ”، الإبقاء على بقية القرارات الصادرة بحق المواطنة والخاصة بإيقاف خدماتها ومنعها من السفر وكافة قرارات التنفيذ عدا الحبس.

وجاء الحكم بعد تقديم السيدة طلباً مستعجلاً تفيد فيه بأنها مُطلقة والعائل الوحيد لابنها القاصر.

محكمة توقف 4 أوامر حبس بحق مواطنة كونها العائل الوحيد لطفل مُعاق

أخبار محلية
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