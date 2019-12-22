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أخبار محلية > مواطن يتهم مستشفى بالطائف بالتسبب في انفجار رحم زوجته الحامل ووفاة جنينها
22/12/2019   8:34 ص

مواطن يتهم مستشفى بالطائف بالتسبب في انفجار رحم زوجته الحامل ووفاة جنينها

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اتهم مواطن فريقاً طبياً بمستشفى النساء والولادة بالطائف بالتسبب في انفجار رحم زوجته الحامل ووفاة جنينها نتيجة الاهمال، مطالباً بفتح تحقيق ومحاسبة المتسببين في ذلك.

وأوضح المواطن أنه بعدما نقل زوجته الحامل للمستشفى حين شعورها بآلام المخاض، تم إدخالها كشك الولادة وبعد ساعتين أُخرجت لغرفة التنويم وهي في حالة حرجة؛ بسبب فتح عملية سابقة نتيجة الطلق، ما أدى إلى انفجار بالرحم والتسبب في وفاة جنينها، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

من جانبه أكد المتحدث باسم الشؤون الصحية بالطائف عبدالهادي الربيعي، تشكيل لجنة طبية للتحقيق في شكوى المواطن، مشيراً إلى أنه ستتم إحالة ملف القضية للجهة المعنية وهي الهيئة الطبية الشرعية في حال وجود ملاحظات حول الإجراء الطبي المتخذ.

مواطن يتهم مستشفى بالطائف بالتسبب في انفجار رحم زوجته الحامل ووفاة جنينها

أخبار محلية
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