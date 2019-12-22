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أخبار محلية > شقيق الزوجة التي توفيت برصاصة في صبيا يكشف آخر تطورات القضية.. وهذا مصير جثمانها
22/12/2019   8:34 ص

شقيق الزوجة التي توفيت برصاصة في صبيا يكشف آخر تطورات القضية.. وهذا مصير جثمانها

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كشف شقيق زوجة المواطن التي لقيت مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومھا بمشلحة في محافظة صبیا الشهر الماضي، آخر تطورات القضية.

وأوضح شقيق المجني عليها ويدعى عبدالله، أن الجهات الأمنية تواصل التحقيق مع زوج الراحلة وصديقه في الواقعة، بعدما كشفت كاميرات المراقبة وجودهما بالمنزل يوم الحـادث.

وبّين عبدالله وفقاً لـ”سبق”، أن الزوج حاول تضليل الشرطة وأسرتها بالتأكيد على انتـحار زوجته في وقت عدم وجوده بالمنزل، مشيراً إلى أن التحقيقات قللت من فرضية انتـحار شقيقته.

ولفت إلى أن استمرار التحقيقات أجل التصريح بدفن شقيقته ما جعل جثمانها حبيسة ثلاجة الموتى.

شقيق الزوجة التي توفيت برصاصة في صبيا يكشف آخر تطورات القضية.. وهذا مصير جثمانها

أخبار محلية
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