عرض فيديو بعضاً من ذكريات المعلمين والطلاب قبل نحو 60 عاماً، وكيفية ذهابهم إلى المدارس قبل ظهور المركبات، مبيناً أن المعلمين كانوا يعتمدون خلال تلك الفترة على “السيكل” في الذهاب إلى المدارس.
وبّين الفيديو الذي نشره الإعلامي محمد الهمزاني، اشتراك مجموعة كبيرة من الطلاب في شقراء عام 1365 هـ لشراء كرة، لكن المفاجأة أن بعضاً ممن وردت أسماؤهم بالكشف أصبحوا فيما بعد من كبار المسؤولين في الدولة، بينهم رئيس شؤون الحرمين سابقاً الشيخ صالح الحصين، والأديب سعد البواردي.
وأظهر الفيديو تبرير أحد الطلاب غيابه عن المدرسة في سجلاتها التي يعود تاريخها إلى عام 1379هـ بأنه يرعى إبل والده، وكذلك قيام أحد الطلاب بنشر إعلان في صحيفة الحائط داخل المدرسة عن فقدان قلمه، داعياً من يعثر عليه إبلاغ الشرطة.
وكشف الفيديو عن مجموعة من المخاطبات والوثائق بين إحدى المدارس وإدارة التعليم عام 1387 هـ تطلب من خلالها المدرسة دراجة جديدة بدلاً من الدراجة المتعطلة لديها، لتطلب إدارة المدرسة تقريراً من مهندس مختص بالسياكل حتى توافق على صرف 28 ريالاً لشراء سيكل جديد.
وأوضح الفيديو طبيعة وشكل الملابس التي كان يرتديها الطلاب في تلك الفترة، وكذلك حرص المدرسة على تسكين جدول الطلاب والطالبات خلال ساعات تواجدهم بالمنزل، بالإضافة إلى محتويات المكتب الخاص بالمعلم والذي اشتمل على سجل المتابعة وحقيبته ومجموعة من الأوراق والحبر.
وفق “أخبار 24”.