تعديلات على لائحة الطب البديل.. إلزام المنشآت بالترخيص وغرامة المخالفين تصل إلى 150 ألف ريال

نشرت جريدة “أم القرى” الرسمية، التعديلات الجديدة على اللائحة التنظيمية للطب البديل والتكميلي والتي شملت 8 تعديلات بعدة مواد.
واشترطت اللائحة على الممارسين الحصول على على عدد ساعات التطوير المهني وشهادات معترف بها من المركز الوطني في تخصصات الحجامة والعلاج بالإبر الصينية، وكذلك العلاج بتقويم العظام والعلاج بتقويم العمود الفقري والمعالجة الطبيعية، وما يضيفه المركز الوطني للطب البديل والتكميلي مستقبلا.
وبّينت اللائحة أن المنشآت بهذا المجال ستخضع إلى العقوبات الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
ولفتت إلى أنه سيعاقب كل من قام بفتح منشأة دون ترخيص بالعقوبات بإغلاق المنشأة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق والغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد على 150 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.