“المالية” تعلن الأسماء المرشحة لشغل الوظائف الإدارية.. وبدء المقابلات غداً

أعلنت وزارة المالية الأسماء المرشحة لشغل الوظائف الإدارية التي سبق الإعلان عنها على منصة “جدارة” بوزارة الخدمة المدنية خلال الفترة من 3 إلى 15 ربيع الآخر 1441هـ، والتي تشمل 66 وظيفة.
وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الموضحة أسماؤهم اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، داعيةً المرشحين للحضور إلى مقر الوزارة بالرياض، بحسب التواريخ المبلغة لهم عبر البريد الإلكتروني المسجل بمنصة “جدارة”.
وطالبت المرشحين باصطحاب المستندات التالية: أصل الهوية الوطنية وصورة منه، أصل المؤهل العلمي وصورة منه، أصل شهادة المعادلة إذا كان المؤهل من خارج المملكة وصورة منه، أصول شهادات الدورات التدريبية وصور منها، أصل شهادة الخبرة وصورة منه (خبرة القطاع الخاص يلزم توثيقها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية). وفق “أخبار 24”.
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