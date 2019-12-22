بالفيديو.. ليفربول بطلاً لكأس العالم للأندية بعد فوزه على فلامنغو بهدف

تُوِّج ليفربول الإنجليزي – بطل أوروبا – بطلاً لكأس العالم للأندية، بعد فوزه على نادي فلامنغو البرازيلي – بطل أمريكا الجنوبية – بهدف دون رد سجله في الوقت الإضافي.
وانتهت المباراة، التي أقيمت على ملعب استاد خليفة الدولي بالدوحة بالتعادل السلبي في شوطي المباراة الاصليين، لتذهب إلى الشوطين الإضافيين، وحسمها ليفربول بهدف لروبيرتو فيرمينو.
وبهذا الفوز يُتوَّج ليفربول بذهبية كأس العالم للأندية للعام 2019، وفلامنغو بالفضية في المركز الثاني، في حين فاز مونتيري المكسيكي بالبرونزية بعد تغلبه على الهلال بركلات الجزاء الترجيحية. وفق “أخبار 24”.
– هدف ليفربووول الأول في نهائي كأس الأنديه …
– الساحر فيرمينووو …
😊😊😊 …#ليفربول_فلامنجو … 🙋♂️ pic.twitter.com/WP5SvkuLrm
— Hassan Salem 🍃🇪🇬 (@Poet_Hassan) ٢١ ديسمبر ٢٠١٩