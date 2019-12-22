عادل التويجري يعتذر عن الظهور مع الفراج بسبب عارض صحي.. والأخير يمازحه: “مونتيري لعب فيك”

اعتذر الناقد الرياضي عادل التويجري عن الظهور مع الإعلامي وليد الفراج في حلقة اليوم ببرنامجه “الدوري مع وليد” بسبب عارض صحي، وذلك بعدما تواردت أنباء الأسبوع الماضي عن إيقافه والتحقيق معه بسبب وصفه غير اللائق للدوري السعودي.
وقال التويجري في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” عقب مباراة الهلال: “رقم تاريخي جديد للزعيم، كان بودي الظهور الليلة، لكن عارض صحي طارئ، في توقيت غير مناسب، الحمد لله على كل حال، القادم أجمل بحول الله “.
ونشر الفراج صورة للتويجري، بدا فيها وهو في أحد المراكز الصحية، وعلق عليها ممازحاً التويجري: “ألف سلامة.. مونتيري لعب فيك”. وفق “أخبار 24”.
وتأتي حلقة اليوم بعد الجدل الذي حدث في حلقة الثلاثاء الماضي التي قال فيها الفراج إن ردود فعل الجمهور تبين مستوى وعي عاليا جدا لأنك تلعب في بطولة العالم مش في بطولة “أم أحمد”، وهو الوصف الذي أعاده ضيفه الناقد الرياضي عادل التويجري.
رقم تاريخي جديد للزعيم …
كان بودي الظهور الليلة ….
لكن عارض صحي طارئ …
في توقيت غير مناسب …
الحمد لله على كل حال ….
القادم أجمل بحول الله …
#الدوري_مع_وليد
— عادل التويجري (@Adelaltwaijri) ٢١ ديسمبر ٢٠١٩
الف سلامات ، مونتيري لعب فيك 😂🙏❤️@Adelaltwaijri pic.twitter.com/Ns1LOHKXq2
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) ٢١ ديسمبر ٢٠١٩