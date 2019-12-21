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اخبار رياضية > متفوقاً على محمد صلاح.. سالم الدوسري أفضل لاعب عربي لعام 2019 في استفتاء CNN
21/12/2019   9:38 م

متفوقاً على محمد صلاح.. سالم الدوسري أفضل لاعب عربي لعام 2019 في استفتاء CNN

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اختارت الجماهير الرياضية لاعب نادي الهلال سالم الدوسري كأفضل لاعب عربي لعام 2019، وذلك في استفتاء طرحته CNN بالعربية شارك فيه أكثر من 139 ألف شخص.

وحصل سالم الدوسري في الاستفتاء على نسبة تصويت وصلت إلى أكثر من 64%، فيما جاء محترف ليفربول المصري محمد صلاح ثانياً بـ 29.3%.

وحلّ الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثالث بنسبة وصلت إلى 4.7%، والقطري أكرم عفيف لاعب نادي السد في المركز الرابع بـ 1.8%.

وفق “أخبار 24”.

متفوقاً على محمد صلاح.. سالم الدوسري أفضل لاعب عربي لعام 2019 في استفتاء CNN

اخبار رياضية
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