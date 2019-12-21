متفوقاً على محمد صلاح.. سالم الدوسري أفضل لاعب عربي لعام 2019 في استفتاء CNN

اختارت الجماهير الرياضية لاعب نادي الهلال سالم الدوسري كأفضل لاعب عربي لعام 2019، وذلك في استفتاء طرحته CNN بالعربية شارك فيه أكثر من 139 ألف شخص.
وحصل سالم الدوسري في الاستفتاء على نسبة تصويت وصلت إلى أكثر من 64%، فيما جاء محترف ليفربول المصري محمد صلاح ثانياً بـ 29.3%.
وحلّ الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثالث بنسبة وصلت إلى 4.7%، والقطري أكرم عفيف لاعب نادي السد في المركز الرابع بـ 1.8%.
من برأيك أفضل لاعب عربي لعام 2019؟ @cnnarabicsport @akramafif_ @salem_d29 @Mahrez22 @MoSalah
— CNN بالعربية (@cnnarabic) December 18, 2019
وفق “أخبار 24”.