فاز فريق مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية على الهلال السعودي بطل آسيا بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت لتحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية.
سجل هدفي الهلال، في المباراة التي أقيمت على ملعب عبد الله بن خليفة في الدوحة، محترفاه البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي بافيتيمبي جوميز، فيما سجل للفريق المكسيكي أرتورو جونزاليز وماكسيميليانو ميزا.
وبعد نهاية الوقت الأًصلي ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها الفريق المكسيكي بنتيجة 4 مقابل 3 للهلال، بعد تضييع إدواردو ومحمد كنو ركلتيهما.
وبهذا الفوز يحصل فريق مونتيري المكسيكي على برونزية كأس العالم للأندية في المركز الثالث، ويحل الهلال في المركز الرابع.
وفق “أخبار 24”.