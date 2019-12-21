“النمر” يوصي الطلاب بعدم الإكثار من القهوة لما تسببه زيادة الكافيين من تشتت الانتباه والخفقان

أوصى الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الطلاب بعدم الإكثار من القهوة، لما تسببه زيادة الكافيين من تشتت الانتباه والخفقان، وذلك تزامناً مع بداية الاختبارات التي تنطلق غداً في جميع مناطق المملكة.
وقال النمر إن القليل من القهوة (الكافيبن) يساعد على التركيز، لكن الإكثار منها يسبب عدم التركيز وتشتت الانتباه والخفقان، والمسموح للشخص البالغ لا يتجاوز 3 أكواب قهوة يوميا (300 ملغم تقريبا).
وكانت وزارة التعليم قد وجّهت خلال الأيام الماضية العديد من النصائح والإرشادات للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أثناء فترة اختبارات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 1441هـ، جاء أبرزها التأكيد على الطلاب بعدم التعجل في الإجابة والمراجعة الدقيقة.وفق “أخبار 24”.
كما دعت أولياء الأمور للاقتراب من أبنائهم ومساعدتهم قدر الإمكان والتحدث معهم والاستماع لهم بشأن ما يواجههم من معوقات خلال المذاكرة في الدراسة، والاطلاع على جداولهم ومواعيد حضورهم وانصرافهم.