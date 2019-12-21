“المياه الوطنية”: مقاول يتسبب في كسر خط صرف صحي بجدة.. وتأثر 5 أحياء

تسبب مقاول إحدى الجهات الخدمية في كسر خط صرف صحي بشارع الأمانة بجدة اليوم السبت، ما أثّر على عدد من الأحياء بالمحافظة.
وقالت شركة المياه الوطنية، في بيان لها، إن أحد خطوط الطرد (صرف صحي) قد تعرض للكسر أثناء قيام أحد المقاولين (غير تابع للشركة) بأعمال حفر في الموقع، مبينة أن هذا الكسر قد يؤثر على أحياء الحمراء، الأندلس، العزيزية، مشرفة، الرويس.
وأشارت الشركة إلى أنها اتخذت الإجراءات التشغيلية اللازمة لمعالجة الموقف ومنع الطفوحات قدر الإمكان، وسيتم إصلاح الانكسار خلال الـ48 ساعة القادمة، حيث إن فرق الصيانة تعمل على مدار الساعة في الموقع.وفق “أخبار 24”.