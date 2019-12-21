أعلن نادي الهلال عن قائمته لمباراة اليوم أمام مونتيري المكسيكي لتحديد المركز الثالث ونيل الميدالية البرونزية، حيث حمل التشكيل مفاجأة للجمهور.
وشملت قائمة الفريق عبدالله المعيوف حارسا، ثم محمد البريك وجانغ هيون سو وعلي البليهي، وياسر الشهراني وجوستافو كويلار وعبدالله عطيف وكارلوس إدواردو، وسالم الدوسري، وسيبستيان جيوفينكو وعمر خريبين.
وحمل التشكيل مفاجأة بعدم البدء بالفرنسي غوميز، حيث يجلس مع البدلاء، ومنهم محمد جحفلي وأمير كردي ومحمد كنو ونواف العابد وهتان باهبري ومحمد الشلهوب.
يُذكر أن الهلال خسر من فلامنغو 3-1، فيما خسر مونتيري من ليفربول 2-1، في مباراتي نصف النهائي، ليحتكما لهذه المباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.
وفق “أخبار 24”.