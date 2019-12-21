“البيئة” تعلن عددا من الوظائف الهندسية والبيطرية مشمولة بسلّم الرواتب

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توفر عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة 75 وظيفة للرجال في تخصصات هندسية وجيولوجية وهيدرولوجية، والطب البيطري، مبينة أنها مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام منها 30 وظيفة على المرتبة الخامسة، و20 على السابعة، و25 على الثامنة.
ودعت الوزارة الخريجين الراغبين في شغل هذه الوظائف، للتقدم عليها من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية، بدءًا من يوم الأحد 03 جمادى الأولى 1441هـ، ولمدة خمسة أيام. وفق “أخبار 24”.
واشترطت توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، ودرجة البكالوريوس للوظائف الهندسية والجيولوجية والهيدرولوجية والطب البيطري، والشهادة الجامعية المتوسطة لوظائف مسّاح، وخريجي مركز التدريب البيطري في الأحساء لوظائف مساعد طبيب بيطري، واجتياز المقابلة الشخصية، منوهة بأن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية.