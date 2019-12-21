نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “البيئة” تعلن عددا من الوظائف الهندسية والبيطرية مشمولة بسلّم الرواتب
21/12/2019   5:45 م

“البيئة” تعلن عددا من الوظائف الهندسية والبيطرية مشمولة بسلّم الرواتب

+ = -
1327

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توفر عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة 75 وظيفة للرجال في تخصصات هندسية وجيولوجية وهيدرولوجية، والطب البيطري، مبينة أنها مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام منها 30 وظيفة على المرتبة الخامسة، و20 على السابعة، و25 على الثامنة.

ودعت الوزارة الخريجين الراغبين في شغل هذه الوظائف، للتقدم عليها من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية، بدءًا من يوم الأحد 03 جمادى الأولى 1441هـ، ولمدة خمسة أيام. وفق “أخبار 24”.

واشترطت توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، ودرجة البكالوريوس للوظائف الهندسية والجيولوجية والهيدرولوجية والطب البيطري، والشهادة الجامعية المتوسطة لوظائف مسّاح، وخريجي مركز التدريب البيطري في الأحساء لوظائف مساعد طبيب بيطري، واجتياز المقابلة الشخصية، منوهة بأن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية.

“البيئة” تعلن عددا من الوظائف الهندسية والبيطرية مشمولة بسلّم الرواتب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885079691.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.