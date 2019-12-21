“العدل” و”السجون” تفعلان المحاكمة عن بُعد للسجناء في 5 محاكم و5 سجون

أعلنت وزارة العدل تفعيل مشروع المحاكمة عن بُعد في 5 محاكم و5 سجون، بعد الانتهاء من توفير المتطلبات التقنية والإجرائية للخدمة، وذلك بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا.
وقالت الوزارة إن تفعيل المشروع تم في المحاكم الجزائيّة في الرياض ومكة المكرمة والدمام وجدة وجازان، وتم خلاله إجراء 1443 مُحاكمة عن بُعد خدمت أكثر من 1650 سجينًا، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون.
وأبانت أن المحاكمات التي تمت عن بعد خلال الفترة الماضية عبر 68 دائرة قضائية افتراضية مُجهزة بأنظمة اتصال متقدمة تستهدف تفعيل الاتصال المرئي ما بين السجون والمحاكم بالإضافة إلى ربطه بالجهات العدليّة الأُخرى ومركز الترجمة الموحّد. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد إنشاء مراكز محاكمة عن بعد في السجون الرئيسة في المملكة، للتواصل والتنسيق مع الدوائر القضائية وتوفير الأجهزة الداعمة للاتصال عن بعد، للتخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.