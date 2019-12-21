كشف نادي يوفنتوس عن القميص الذي سيلعب به مباراة السوبر الإيطالي ضد غريمه لاتسيو مساء غدٍ الأحد بالرياض.
وأظهرت صور متداولة قمصان الفريق مكتوب عليها أسماء اللاعبين باللغة العربية، وذلك بعدما كما النادي تعهد بأن يلعب المباراة بقمصان مزينة بالخط العربي.
وكان مدير الإيرادات في يوفنتوس جورجيو ريتشي، أوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص النادي على التواصل مع مشجعيه في جميع أنحاء العالم، وكذلك سعياً لاكتشاف مناطق جديدة حول العالم.
ويواجه يوفنتوس (بطل الدوري) لاتسيو (بطل الكأس) على لقب كأس السوبر الإيطالي، في تمام الساعة 19:45 مساء غد الأحد على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
وفق “أخبار 24”.