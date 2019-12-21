الإطاحة بتشكيل عصابي تخصص في سرقة عملاء البنوك بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل إجرامي يقوم بترصد عملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية، والقبض على عناصره، بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن.
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على 5 متهمين من الجنسية الإثيوبية وهم من مخالفي نظام الإقامة، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع.
وأضاف أنهم أقروا خلال التحقيق معهم بارتكاب 5 جرائم سرقة بلغت جملة المبالغ المسروقة بها 400 ألف ريال، إضافةً إلى محاولة فشلوا خلالها في سلب حقيبة تحوي 361 ألف ريال من أحد عملاء البنوك. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه عثر بحوزتهم على أدواتٍ حادة تستخدم لكسر زجاج المركبات، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.