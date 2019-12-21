“عبد العزيز المريسل” يرد على “عدنان جستنيه ” عقب تشبيهه بالـ “النونو” !

رد الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل على هجوم عدنان جستنيه بمقطع عبر حسابه الرسمي ، وكتب: أتفهم الغضب للزميل عدنان جستنية، ولكن لم أتوقع أن يظهر بهذه الطريقة التي للأمانة أزعجتني.
وواصل المريسل الرد على جستنيه، حيث أعاد فيديو من عام ونصف، كان يتحدث فيه جستنيه بطريقه جيدة على المريسل، حيث قال المريسل: من السهولة جداً أن أنزلق لنفس المنزلق و الدخول في مهاترات لكني وعدت نفسي أن أحاول قدر الإمكان الابتعاد عنها ، لهذا سأكتفي بما كنت تذكره بشخصي المتواضع و إشادتك و على فكرة هي شهادة اعتز فيها لكن لا اعلم لماذا تغيرت فجاءة.
وأعاد المريسل فيديو آخر لجستنيه وهو يتحدث عنه أيضًا وعلق: أكرر لن أنزلق لمثل هذه الأمور و سأذكرك لهذا الحديث الذي أعتز به ايضاً كونه جاء من خبير إعلامي تفوقت عليه في الفترة الاخيرة و هذا لا يعيبك. وفق “المرصد”.
وحرص المريسل على إعادة تغريدة خاصة به كان يتحدث من خلالها عن وضع الاتحاد الحالي، وحيث علق قائلًا : قلت أنني تفوقت عليك إعلامياً و هذا لا يعيبك فأنا و لله الحمد و المنة كنت قارئ جيد لأوضاع نادي الاتحاد و حذرت منها قبل بداية الدوري في كثير من المناسبات و هذه واحده منها.
وأختتم المريسل إعادة التغريدات، بفيديو يتحدث من خلاله جستنيه عن أن الاتحاد سيحصد المركز الثالث مع نهاية الدور الأول، حيث علق قائلًا : أخيراً لم يعجبني قولك ان الاتحاد سيكون في الترتيب الثالث مع نهاية الدور الاول فهذا الطرح يؤكد ان الأمور جيدة لكن سرعان ما أنقلبت آراءك و هذا ما لم يعجبني في قامة اعلامية كبيرة مثلك.