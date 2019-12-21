ذكر الإعلامي الرياضي مبارك الشهري أنه صدر قرار بمنع وليد الفراج مقدم برنامج “الدوري مع وليد” من الظهور الإعلامي، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة التي أحدثتها حلقة البرنامج الثلاثاء الماضي.
وقال الشهري في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “انقلوا عني.. صدر اليوم قرار يقضي بمنع المذيع من الظهور الإعلامي”.
وكانت حلقة الثلاثاء الماضي من برنامج “الدوري مع وليد” أثارت جدلاً واسعاً بعد وصف الفراج وضيفه عادل التويجري الدوري السعودي بـ”دوري أم أحمد”، وفتحت وزارة الإعلام تحقيقاً في الموضوع وتعهدت بمحاسبة مَن تثبت مخالفته الأنظمة.
وفق “أخبار 24”.