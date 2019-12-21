خيسوس يوجه ضربة صادمة للهلال في الدوحة

في مفاجاة صادمة لجماهير الهلال وجه المدير الفني البرتغالي لنادي فلامنغو البرازيلي خورخي خيسوس ضربة قاتلة إلى الهلال،
وذلك بعد أن كشف الصحفي والإعلامي البرازيلي خوسيه كارلوس عن مفاجأة مدوية، بخصوص مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي غوميز والمدير الفني الحالي لفلامنغو خورخي خيسوس.
وأكّد كارلوس أنّ مسؤولي فلامنغو قدّموا عرضًا رسميًا إلى الفرنسي، بعد طلب شخصي من خيسوس، الذي يرغب في ضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأشار كارلوس إلى أنّ الإدارة البرازيلية تحاول إقناع غوميز بالانضمام إلى بطل ثنائية الدوري وكوبا ليبرتادورس، مستغلة انتهاء عقده في يونيو 2020، كما أوضح أنّها ستظل بقربه طوال فترة تواجده بالدوحة لمحاولة الحصول على موافقته وضمه خلال الأيام المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وارتدى غوميز القميص الهلالي في صيف 2018 قادمًا من نادي غلطة سراي التركي، وتألق بشدة منذ قدومه لدرجة أنّه سكن قلوب الهلاليين، كما أنّه سجّل هدفًا غاليًا في نهائي دوري أبطال آسيا، وهو صاحب هدف التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم في مرمى الترجي.