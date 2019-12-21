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أخبار محلية > “الزعاق”: ليلة الأحد هي الأطول في السنة.. وهذا الأسبوع يشهد أقصر ساعات النهار في السنة
21/12/2019   1:05 م

“الزعاق”: ليلة الأحد هي الأطول في السنة.. وهذا الأسبوع يشهد أقصر ساعات النهار في السنة

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قال المختص بعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق إن الليلة المقبلة (الأحد 22 ديسمبر 2019) ستكون أطول ليلة في السنة، فيما يشهد هذا الأسبوع أقصر ساعات النهار وأطول الليالي في السنة.

وأوضح الزعاق أن الشمس ستصل الليلة إلى أقصى ميل لها جنوباً (وهو ما يسمى فلكياً بنقطة الانصراف)، وهو ما يؤذن بدخول البرد الشديد من الشتاء.

وأضاف أن النهار سيعود للطول والليل يبدأ رحلة القصر اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل ولمدة ثلاثة شهور، حيث ستبدأ رحلة دوران الشمس حول محورها من الجنوب إلى الشمال.

وفق “أخبار 24”.

“الزعاق”: ليلة الأحد هي الأطول في السنة.. وهذا الأسبوع يشهد أقصر ساعات النهار في السنة

أخبار محلية
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