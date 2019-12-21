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أخبار محلية > بيان توضيحي من الشركة المنتجة لسجائر ” مارلبورو” بعد أزمة “الدخان الجديد”
21/12/2019   1:06 م

بيان توضيحي من الشركة المنتجة لسجائر ” مارلبورو” بعد أزمة “الدخان الجديد”

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أصدرت شركة “فيليب موريس إنترناشونال” المنتجة لسجائر “مارلبورو” بياناً بعد الضجة الأخيرة حول “الدخان الجديد”، وتطبيق اللائحة الفنية للتغليف العادي الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.

وأوضحت الشركة أن جميع سجائرها الموزعة في المملكة منتجة في مصانعها بألمانيا وبولندا وتركيا، ولا يتم تصنيع أي منتجات في دولة الإمارات، مشيرةً إلى أن “الباركود” الذي يبدأ بالرمز (629) الموجود على عبوات منتجاتها يشير فقط إلى المكتب الذي تم تسجيل الباركود فيه.

وأكدت أنه لم يطرأ أي تغيير على المكونات وعمليات التصنيع ولا على نكهة وجودة التبغ المستخدم في منتجات الشركة في السوق السعودية قبل وبعد تطبيق اللائحة التنظيمية للتغليف العادي. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الغذاء والدواء، استدعتا شركات التبغ المورّدة لمنتجات السجائر وألزمتها بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، وتوضيح أسباب تغير النكهة.

وأكد رئيس هيئة الغذاء والدواء هشام الجضعي تغير نكهة الدخان الجديد مقارنة بالقديم، مبيناً أن الهيئة قامت بتحليل عينات من السجائر ولم تجد اختلافا بين النوعين الجديد والقديم من حيث النيكوتين والقطران، وأن التغير الحاصل قد يكون سببه عملاً منظماً بين شركات التبغ لإفشال مشروع التغليف الموحد.

بيان توضيحي من الشركة المنتجة لسجائر ” مارلبورو” بعد أزمة “الدخان الجديد”

أخبار محلية
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