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أخبار محلية > مختص يتوقع ارتفاع طلب التأمين على ‏المركبات بنسبة 20%‏‎ عقب قرار “المرور”
21/12/2019   12:59 م

مختص يتوقع ارتفاع طلب التأمين على ‏المركبات بنسبة 20%‏‎ عقب قرار “المرور”

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توقع العضو السابق بلجنة التأمين في الغرفة التجارية بجدة، المهندس عدنان خوجة، ارتفاع نسبة الطلب على تأمين ‏المركبات بما لا يقل عن 10% إلى 20% في السنة الأولى من ‏تطبيق قرار الإدارة العامة للمرور بتسجيل مخالفات عدم وجود ‏التأمين على المركبات.‏

وأشار خوجة إلى أن نسبة الملتزمين بتطبيق القرار ‏ترتفع تدريجياً إلى 25% في نهاية العام الجاري ومن ثم 40% ‏خلال السنة المقبلة، لافتًا وفقًا لصحيفة “المدينة” إلى أن عدد المركبات غير المؤمن ‏عليها يصل لأكثر من 50% من إجمالي المركبات‏‎.‎

وأضاف ‎أن القرار لن يكون له تأثير كبير على الأسعار ‏لوجود رقابة صارمة من مؤسسة النقد على القطاع، كما أنه ‏سيساعد شركات التأمين كثيراً على تحسين نتائجها المالية.

وكانت مصادر ذكرت أن الإدارة العامة للمرور أقرت مخالفة جديدة ضد أصحاب المركبات غير المؤمن عليها، تُفرَض في حالة تسجيل أي مخالفة مرورية أخرى.

مختص يتوقع ارتفاع طلب التأمين على ‏المركبات بنسبة 20%‏‎ عقب قرار “المرور”

أخبار محلية
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