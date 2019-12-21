أصبحوا الأعلى بين بقية الجنسيات لأول مرة.. “هيئة المهندسين”: ارتفاع عدد المهندسين السعوديين إلى 38.6 ألف

كشفت الهيئة السعودية للمهندسين عن أن عدد المهندسين السعوديين المسجلين لديها بلغ نحو 38.6 ألف، يشكلون 24% من إجمالي عدد المهندسين المسجلين لديها، ليصبحوا النسبة الأعلى بين جميع الجنسيات، وذلك حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف بحسب “الاقتصادية”، أن إجمالي عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة بلغ خلال الفترة المذكورة (161597)، ومثلت الجنسيات المصرية والفلبينية والسورية والسودانية النسبة الأعلى بعد المهندسين السعوديين.
في المقابل، بلغ عدد الفنيين المسجلين في القطاع الهندسي (103367) سعودياً وأجنبياً، حيث تصدرت كل من الهند وباكستان ومصر والفلبين وسوريا والسودان نسبة جنسيات الفنيين الأجانب.
وأشار المتحدث إلى أن الهيئة قامت بتدريب أكثر من خمسة آلاف مهندس سعودي في أكثر من 200 دورة، كما نفذت 80 دورة مدعومة و137 تخصصية، كما نظمت أكثر من 34 فعالية مختلفة في عدد من مناطق المملكة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء ألزم جميع المهندسين بالتسجيل في نظام مزاولة المهنة، كما قررت الهيئة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقف استقدام المهندسين الوافدين الذين تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات بشكل نهائي.