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أخبار محلية > طيران البحرية ينقذ حياة رضيعة بنقلها من فرسان إلى مستشفى بجازان
21/12/2019   12:47 م

طيران البحرية ينقذ حياة رضيعة بنقلها من فرسان إلى مستشفى بجازان

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أنقذ طيران القوات البحرية رضيعة تبلغ من العمر شهراً من وضع صحي حرج، حيث قام بنقلها فجر أمس الجمعة من مستشفى فرسان إلى مستشفى الملك فهد بجازان.

وكانت الرضيعة تعاني من ضيق شديد في التنفس بسبب إصابتها بالربو، ما اضطر إدارة مستشفى فرسان للاستعانة بطيران القوات البحرية الذي تدخل على الفور وقام بنقل الرضيعة على وجه السرعة لتلقي المزيد من الرعاية الصحية.

 يذكر أنها ليست المر الأولى التي يتدخل فيها طيران القوات البحرية لإنقاذ حياة مرضى، حيث قام بنقل عدد من الحالات من المستشفى في أوقات سابقة، آخرها في أغسطس الماضي حيث نقل ستينياً كان في حالة حرجة بسبب مرض الفشل الكلوي، إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان. وفق “أخبار 24”.

طيران البحرية ينقذ حياة رضيعة بنقلها من فرسان إلى مستشفى بجازان

أخبار محلية
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