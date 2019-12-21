بوصفها عاصمة السياحة العربية 2019.. “الأحساء” تستضيف غداً الاجتماع الوزاري العربي للسياحة

تستضيف محافظة الأحساء “عاصمة السياحة العربية 2019″، غداً الأحد اجتماعات الدورة الـ 25 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والدورة الـ 22 للمجلس السياحي العربي للسياحة، والتي تستمر لمدة يومين.
ويهدف الاجتماع الذي سيرأسه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، إلى تعزيز الجهود المشتركة وتبادل الرؤى والأفكار وإنفاذ القرارات الرامية لتجاوز التحديات وتطوير السياحة العربية.
ويشهد اليوم الأول، عقد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري السياحي العربي، على أن يشهد اليوم التالي عقد الاجتماع الوزاري الرئيس. وفق “أخبار 24”.
وسيشارك أعضاء الوفود العربية في العديد من البرامج السياحية في الأحساء “عاصمة السياحة العربية 2019″، ومن بينها زيارة عدد من المواقع الأثرية والتاريخية، مثل جبل القارة، وبيت البيعة، وقصر الصاهود، وسوق القيصرية التاريخي.
وتنظم الأحساء العديد من العروض المتنوعة والفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة في مختلف المواقع، تشمل عروض الحرف اليدوية، والفنون الشعبية، والعروض المسرحية التاريخية، وعروض قوافل الإبل، ومعرضاً للفنون التشكيلية، وعروض الضوء والصوت، وغيرها الكثير.