شاهد.. وصول بعثة يوفنتوس إلى مطار الرياض في مقدمتها رونالدو

وصل فجر اليوم (السبت) نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، استعداداً لمواجهة نادي لاتسيو في مباراة كأس السوبر الإيطالي.
وأظهر مقطع فيديو متداول، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي وهو يتقدم باقي أعضاء الفريق أثناء وصوله لمطار الملك خالد.
ويستضيف ملعب جامعة الملك سعود بالرياض غداً (الأحد)، مباراة النسخة الـ32 من السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو.
يُشار إلى أن يوفنتوس كان قد توج بلقب السوبر الإيطالي في الموسم الماضي، على حساب ميلان في المباراة التي استضافتها جدة.
البرتغالي كريستيانو #رونالدو فور وصول بعثة #يوفنتوس إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض لمواجهة لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي pic.twitter.com/5SglxNfmN6
— العربية رياضة (@AlArabiya_spt) December 20, 2019
البوسني ميراليم #بيانيتش مع بعثة الفريق استعداداً لمباراة كأس السوبر الإيطالي pic.twitter.com/EmdQiLt8dF
— العربية رياضة (@AlArabiya_spt) December 20, 2019
وصول غونزالو #هيغوايين وباولو #ديبالا .. pic.twitter.com/k48gved4Qz
— العربية رياضة (@AlArabiya_spt) December 20, 2019
وفق “أخبار 24”.