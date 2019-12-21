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اخبار رياضية > شاهد.. وصول بعثة يوفنتوس إلى مطار الرياض في مقدمتها رونالدو
21/12/2019   7:11 ص

شاهد.. وصول بعثة يوفنتوس إلى مطار الرياض في مقدمتها رونالدو

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وصل فجر اليوم (السبت) نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، استعداداً لمواجهة نادي لاتسيو في مباراة كأس السوبر الإيطالي.

وأظهر مقطع فيديو متداول، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي وهو يتقدم باقي أعضاء الفريق أثناء وصوله لمطار الملك خالد.

ويستضيف ملعب جامعة الملك سعود بالرياض غداً (الأحد)، مباراة النسخة الـ32 من السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو.

يُشار إلى أن يوفنتوس كان قد توج بلقب السوبر الإيطالي في الموسم الماضي، على حساب ميلان في المباراة التي استضافتها جدة.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. وصول بعثة يوفنتوس إلى مطار الرياض في مقدمتها رونالدو

اخبار رياضية
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