“معرض جدة الدولي للكتاب” يستقطب أكثر من 385 ألف زائر

استقطب معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة منذ انطلاقته، حتى مساء أمس الجمعة نحو 385 ألف زائر، من مختلف شرائح المجتمع بأكثر من 50 فعالية، وذلك برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل .
وتنوعت برامج فعاليات المعرض ما بين الثقافية وتنظيم ورش عمل في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، والخط العربي إضافة إلى ندوات ومحاضرات ومسرحيات مشتملة على موضوعات اجتماعية وثقافية وأفلام وثائقية تحاكي الأسرة والطفل.
وشاركت الجهات الحكومية والأهلية في المعرض بجانب 400 دار نشر من 40 دولة عربية وإسلامية وعالمية، بـ350 ألف عنوان في شتى أنواع المعرفة، إضافة إلى حضور 200 مؤلف ومؤلفة للتوقيع على كتبهم، أمام زوار المعرض.وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن فعاليات المعرض المقام حالياً على مساحة 30 ألف متر مربع بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية، تستمر 10 أيام.