الرياض: ورشة عمل لرفع كفاءة الخريجات وتأهيلهن لسوق العمل

تعقد جمعية الاقتصاد السعودية اليوم (السبت)، ورشة عمل لرفع كفاءة الخريجات تستمر لمدة يومين، وذلك بفندق الريتز كارلتون بالرياض.
وتهدف الورشة إلى رفع كفاءة الخريجات وتنمية قدراتهن من أجل تأهيلهن لسوق العمل، والخروج بمرئيات تسهم في احترافهن لفن التعامل مع سوق العمل من خلال التدريب العلمي والعملي.
وتستهدف الورشة التي تعقد برعاية الأميرة سلطانة بنت عبدالعزيز بن سلمان، المقبلات على التخرج والخريجات كي يكن قادرات على التخطيط وتنفيذ وتقويم الأعمال التي يلتحقن بها.
وتحتوي الورشة على 5 جلسات عمل، تتطرق إلى عدة محاور وهي: “الوعى المالي والتمويل”، و”تمكين المرأة في سوق العمل.. الواقع والتحديات”، إضافة إلى “التأهيل الوظيفي وتطوير القدرات العملية”، و”المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين التمويل وحاضنات الأعمال وطرق الاستفادة منها”، والجلسة الخامسة هي “تجارب الخريجات في سوق العمل الحالي داخل المجتمع السعودي”. وفق “أخبار 24”.